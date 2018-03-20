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|Прах Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином в Вестминстерском аббатстве
|20.03.2018 21:34
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Британского физика похоронят в пантеонеПрах знаменитого британского физика-теоретика Стивена Хокинга будет похоронен в пантеоне Вестминстерского аббатства, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.
Стивен Хокинг Фото: getty image
"Совершенно бесспорно, что прах профессора Стивена Хокинга должен быть похоронен в аббатстве, рядом с другими знаменитыми учеными. Мы считаем необходимым, чтобы наука и вера работали вместе, чтобы попытаться решить большие загадки тайны жизни и Вселенной", - заявил декан Вестминстерского аббатства, преподобный Джон Холл, сообщает The Guardian.
Точная дата похорон, как отмечается в сообщении аббатства, будет названа позже.
В Вестминстерском аббатстве похоронены многие знаменитые британские ученые, политики и деятели культуры.
Хокинг, один из основоположников квантовой космологии и замечательный популяризатор науки, умер 14 марта 2018 в возрасте 76 лет. Еще в 1963 году в Хокинга было диагностировано неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз (БАС), врачи говорили, что он не проживет более двух лет. Однако он прожил более полувека, получив признание как один из величайших ученых мира.