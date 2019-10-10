Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы лежит в больнице с инфарктом, 9 октября давал брифинг перед телекамерами, а сегодня принимал участие в заседании комитета. Об этом сообщает "Страна.ua".

Напомним, во время пресс-марафона, который проходит в эти часы, у Зеленского спросили, почему Завитневич пропускает заседания парламента и своего комитета. На это глава государства ответил, что нардеп никогда не уклонялся от работы. А заседания стал пропускать после инфаркта, из-за которого, дескать, сейчас лежит в больнице.

Между тем пострадавший от инфаркта Завитневич вчера вместе с другим членом комитета Романом Костенко давал 20-минутный брифинг перед телекамерами.

А сегодня Завитневич явился к 10:00 на заседание своего комитета по адресу ул. Садовая, 3А, к.1224). По сообщениям СМИ, вместе с коллегами он одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы "(№0905).

"Предлагаю рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения во втором чтении законопроекта принять его во втором чтении и в целом как закон", - сказал, видимо, чудом быстро выздоровевший от инфаркта председатель комитета Завитневич.

Публикуем разговор журналиста LIGA.net Юрия Смирнова и главы государства:

Юрий Смирнов: Вопрос о кадровой политике новой власти. Я не буду упоминать о члене антинаркотической ассоциации и муже главного бухгалтера "95 квартала" и стремительных карьерных успехах в Главном управлении разведки сразу после вашего назначения, точнее выборов.

Владимир Зеленский: Очень круто, когда журналист говорит: "Я не буду упоминать" и упоминает.

Юрий Смирнов: Остановлюсь на одном примере. В отношении главы оборонного комитета и депутата ВР от "Слуги народа". Это муж вашей одноклассницы, я думаю, вы знаете. Дело в том, что он не ходит на заседания Рады, это официальная статистика, и не ходит на заседания комитета, это в стране, которая в состоянии войны, глава оборонного комитета.

Владимир Зеленский: Давайте я вам отвечу!

Юрий Смирнов: Нет, я задам вопрос, и потом.

Владимир Зеленский: Нет, так вы же говорите.

Юрий Смирнов: Нет, вопроса не было еще.

Владимир Зеленский: Так а зачем эта информация?

Юрий Смирнов: Это для вопроса.

Владимир Зеленский: Так давайте я вам, можно?

Юрий Смирнов: Нет! Я завершу, хорошо?

Владимир Зеленский: Не позволяете мне?

Юрий Смирнов: Нет!

Владимир Зеленский: А, ну извините, тогда разговор не получился.

Юрий Смирнов: Не считаете ли вы, что не всегда надо идти по принципу "я доверяю и я знаю человека", а все-таки оценивать профессиональные качества человека. И не угрожают ли эти назначения и избрания безопасности Украины? И небольшое уточнение.

Владимир Зеленский: Можно отвечать или нельзя? А, ну давайте!

Юрий Смирнов: Будет ли ваша команда менять "зеленый тариф"? Если да, то каким именно образом?

Владимир Зеленский: Во-первых, ни одного заседания комитета Александр Завитневич, которого я знал еще до того, как он стал мужем девушки, с которой я учился, которая является доктором психологических наук, которую я не видел очень много лет, из-за того, что она уехала из Кривого Рога и окончила институт международных отношений.

Кстати, я бы хотел, чтобы и она со мной работала, но Александра Завитневича я знал отдельно. Они познакомились в университете, он военный. Он окончил военное училище. Что касается его, он профессиональный человек. Мы действительно знакомы очень много лет. Я действительно ему доверяю, он не пропустил ни одного заседания.

Юрий Смирнов: Но это не правда!

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