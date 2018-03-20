Расследование дела было возобновлено еще в 2014 году

Об этом " Украинской правде " сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он пояснил, что расследование дела было возобновлено еще в 2014 году.

"24 апреля 2014 года Апелляционным судом Киевской области было отменено постановление ... о закрытии дела, а дело направлено прокурору для организации проведения дальнейшего расследования", - отметил Тракало.

Представитель Нацполиции добавил, что 21 мая 2014 года сведения о ДТП, в котором погиб Чорновил, было внесено в список досудебных расследований.

Правовая квалификация - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Производство было квалифицировано по ч. 3 ст. 215 УК в 1960 году, ведь уголовный кодекс был изменен в 2001 году, а ДТП произошло в 1999, когда действующим был кодекс 1960 года.

По действующему сейчас УК это статья 286.

Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Нацполиции.

"В ходе расследования производства допрошены пострадавшие, ряд свидетелей, проведено воссоздание обстановки и обстоятельств событий, назначено и проведено необходимые судебные экспертизы, обыски и осмотры, осмотрены и приобщены к производству вещественные доказательства, а также проведено очные ставки и другие следственные действия", - рассказал Тракало.

Он также отметил, что 31 января 2017 года в производстве назначили комплексную судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и автотехническую экспертизу, проведение которой в настоящее время продолжается.

Напомним, 21 января Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал гибели Чорновила дорожно-транспортным происшествием и закрыл дело за истечением срока давности.

Как сообщал iPress.ua , 24 апреля Апелляционный суд вернул на доследование дело о гибели украинского политика, лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила.

Напомним, Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе под Киевом на 5-м километре шоссе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года, когда его автомобиль Toyota Corolla столкнулся с КамАЗом, который разворачивался посреди дороги. В той аварии погиб также водитель Чорновила.

Уже на следующее утро после гибели министр внутренних дел Юрий Кравченко, не подождав на предварительные результаты следствия, заявил, что Чорновил погиб в результате ДТП и что "версия покушения как причина его гибели даже не рассматривалась".

Дело закрыли менее чем за три месяца - в июне 1999 года.

Впоследствии неожиданно умер от сердечного приступа главный свидетель автокатастрофы - Иван Шолом, который находился в кабине КамАЗа.

4 апреля 2005 года генпрокурор Святослав Пискун возобновил следственные действия. Были собраны дополнительные материалы, но после отставки Пискуна в октябре 2005 года расследование было приостановлено.