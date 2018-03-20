На апрельской сессии Парламентской ассамблее Совета Европы по инициативе украинской стороны могут пройти дебаты по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму. Арьев: бесспорно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании Фото: Volodymyr Ariev / Facebook "Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге. Но, конечно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", – отметил Арьев.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.Украина и ее международные партнеры не признают выборов президента России в оккупированном Крыму, заявил украинский президент Петр Порошенко.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. В ЦИК России заявили, что в Крыму за Путина проголосовало более 90% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки крыму россии аннексированном дебатов выборов Теги: крымский конфликт