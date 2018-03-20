Последние расчеты специалистов из NASA показывают, что с вероятностью 1 к 2700 в Землю может врезаться очень большой астероид Бенну

Краска, по мнению исследователей, заставит астероид немного изменить орбиту, пишет Gizmodo .

"Даже просто покраска поверхности половины астероида в другой цвет изменит его тепловые свойства и заставит его изменить свою орбиту", - сказал Майкл Моро, менеджер проекта OSA OSIRIS-REx Flight Dynamics от NASA. Это потребует отправки космического корабля, чтобы каким-то образом изменить цвет некоторых астероидов.

Последние расчеты специалистов из NASA показывают, что с вероятностью 1 к 2700 в Землю может врезаться очень большой астероид Бенну. Это событие может произойти в 2135 году, но NASA отправило зонд OSIRIS-REx в направлении этого астероида.

После запуска, который состоялся 8 сентября 2016 года с помощью ракеты-носителя Атлас V, космический зонд OSIRIS-REx будет лететь к астероиду +1999 RQ36 Бенну. После достижения цели космический аппарат выйдет на низкую орбиту высотой только 4,8 километра над поверхностью астероида и 505 дней будет осуществлять измерения его поверхности.

Ученым сначала необходимо изучить орбиту Бенну вокруг Солнца, чтобы определить лучший вариант действий. В частности, один из вариантов предусматривает возможность немного изменить орбиту астероида, чтобы он обошел Землю. Это потребует изменения части поверхности астероида, чтобы он поглощал больше солнечной радиации. Для этого например, можно покрыть одну сторону краской.