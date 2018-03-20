Погода, Новости, загрузка...
Укрзализныця назначает дополнительные поезда на Пасху
20.03.2018 22:38
Укрзализныця назначает дополнительные поезда на Пасху
По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда
"Укрзализныця" накануне традиционного повышения спроса на пассажирские перевозки во время Пасхальных праздников начала работу по назначению дополнительных поездов.
Укрзализныця назначает дополнительные поезда на Пасху Фото: promin.cv.ua

По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда. Вскоре будет назначено следующие поезда. сообщила пресс-служба компании.

Поезд №191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд №243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и приход во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и приход в 19:05.

Поезд №197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и приход в Ковеля в 16:53. Назад из Ковеля поезд отправится о 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд №787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновки в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

  • Укрзализныця и Siemens договариваются о совместном производстве локомотивов
  • Стала известна цена локомотивов, которые "Укрзализныця" купит у General Electric

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить