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В Минобороны назвали восстановление воинской части в Берегово мерами по укреплению нацбезопасности Украины
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20.03.2018 22:46
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Когда украинские военные стояли в Берегово Закарпатской области,
они помогали местным жителям бороться с наводнениями, метелями и
спасали людей, заявил руководитель Западного регионального
медиацентра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.
Поронюк: Мы должны делать то, что для нас надежно и безопасно, а не
слушать иностранных политиков Фото: Олександр Поронюк / Facebook
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил
против восстановления в Берегово в Закарпатье воинской части
ВСУ."Раньше Вооруженные силы Украины должны были насчитывать 50
тыс., а сейчас же у нас официально 250 тыс. личного состава.
Понятно, что для такого количества должны быть военные городки,
полигоны, соответствующая инфраструктура. И это касается не только
Закарпатья – развивается "Десна" в Киевской области, в Коломые
Ивано-Франковской области, на Тернопольщине, Львовщине...
практически по всей Украине. И следовательно заявление
Сийярто – голословное", – подчеркнул Поронюк.Он напомнил,
что раньше военные помогали жителям Закарпатья бороться с
непогодой."Я очень хорошо помню, когда в Берегово стоял 415-й
механизированный полк 128-й бригады. И закарпатцы очень хорошо
помнят, как военные помогали им во время метелей или наводнений,
как они спасали людей", – отметил Поронюк.Он добавил, что
Украинское государство должно проводить меры по укреплению
безопасности, а не слушать заявления иностранных
политиков."Государство возобновляет свою инфраструктуру. Так что
это укрепление национальной безопасности и безопасности каждого
гражданина Украины. Мы должны делать то, что для нас надежно и
безопасно, а не слушать иностранных политиков", – убежден
Поронюк.В Берегово до 2003 года находился 315-й гвардейский
механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. Затем воинскую
часть расформировали, инфраструктуру передали горсовету, а часть
земли продали частным лицам. Большинство сооружений части находится
в аварийном состоянии, пишет издание.
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