НАБУ подозревает должностных лиц "Укрнафти" в попытке завладеть нефтью на 7,7 млрд грн. НАБУ выиграло иск к ПАО "Укрнафта" Фото: ukrnafta.com В НАБУ считают, что должностные лица "Укрнафти" (50% + одна акция принадлежат государственному "Нафтогазу". – ") заключили в 2015 году соглашения с ООО "Котлас" на поставку этой компанией нефтепродуктов, не имея на это полномочий. "Котлас" обязывалось поставить нефтепродукты. Однако, как выяснили детективы Национального бюро, поставки в оговоренных объемах ООО не осуществило, но средства от "Укрнафти" получило.Исковое заявление НАБУ основывается на материалах уголовного производства, которое расследуют детективы бюро с августа 2016 года. В рамках этого дела они изучают факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрнафти" и ряда коммерческих компаний с целью завладеть влажный нефтью на сумму более 7,7 млрд грн.В НАБУ заявили, что решение суда является существенным основанием для возмещения убытков, которые нанесли интересам государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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