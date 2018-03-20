Об инциденте проинформировано столичную полицию

Как сообщили в пресс-службе компании, случай произошел на бул. Вацлава Гавела, 41 во время устранения самовольного подключения дома к системе газоснабжения.

"Инициативная группа решила самовольно возобновить газоснабжение к дому, подвергая себя и своих соседей на взрыв. Попытка устранения имеющихся нарушений закончилась избиением наших работников, сломанным носом, разбитым служебным авто и похищением профессиональных инструментов", - заявили в компании.

Об инциденте проинформировано столичную полицию. Ситуация находится под детальным контролем службы безопасности Киевгаза.

Напомним, в Малиновском районе Одессы 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна своей квартиры.