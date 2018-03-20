Великобритания имеет негативный опыт сотрудничества с российским правосудием в деле об убийстве экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко, сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Джонсон: Если вы намерены безответственно использовать нервно-паралитическое вещество, то столкнетесь с дипломатическими последствиями Фото: ЕРА "У нас очень неприятный опыт с Россией, с тем, как российское государство при [президенте Владимире] Путине ведет себя, когда возникают проблемы, подобные этой. 12 лет назад в Лондоне произошло покушение на Александра Литвиненко. Тогда это было чрезвычайное событие. Использовался полоний. Великобритания продвигалась очень медленно и с чрезвычайной деликатностью в расследовании", – рассказал он.Джонсон отметил, что британские власти решили сотрудничать с российским правосудием, чтобы постараться экстрадировать главных подозреваемых в отравлении, российских предпринимателей Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна."В конечном счете мы получили насмешливый саркастический отказ от участия в нашем судебном процессе. Сейчас мы сочли, что очень важно принять решение и показать, что если вы намерены безответственно использовать нервно-паралитическое вещество такого типа, которое не применялось в Европе с момента окончания Второй мировой войны, и делаете это в Солсбери, то столкнетесь с дипломатическими последствиями", – подчеркнул он.Министр добавил, что считает Россию "фантастической страной" и его по настоящему огорчает происходящее."У нас очень мало альтернатив, кроме тех действий, что мы предприняли. Но разница между нынешним временем и тем, что случилось 12 лет назад с Литвиненко, заключается в том, что мы получаем гораздо больше знаков солидарности со стороны международного сообщества, гораздо больше понимания того поведения, которое отличает Россию в последние годы", – подчеркнул он.По словам Джоносона, почти все страны Европы столкнулись с "враждебным поведением или подрывной активностью" со стороны России.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По словам Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. По данным СМИ, они покинут Москву до конца недели.23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент российскими предпринимателями Луговым и Дмитрием Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным. Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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