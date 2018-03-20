Выступление спикера МИД РФ Марии Захаровой о вероятной разработке химического оружия в Чехии вызвало резкую реакцию чешского внешнеполитического ведомства. В Великобритании заявили, что в Солсбери применялось отравляющее вещество "Новичок" Фото: EPA Такая мера принята в связи с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой, что Чехия может быть причастна к производству отравляющего вещества "Новичок"."Российский посол вызван на завтра для того, чтобы объяснить лживые обвинения российской стороны относительно того, что источником использованного в Солcбери вещества под названием "Новичок“ является Чехия", – говорится в сообщении от 20 марта. Na zít * ejší dopoledne je na @mzvcr p * edvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovi * Zmejevskij, aby nám vysv * tlil l * ivý výrok ruské strany, která tvrdila, * e látka Novi * ok pou * itá p * i útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z * R. — MZV ČR (@mzvcr) 20 березня 2018 р. 17 марта Захарова заявила, что агент "Новичок", которым был отравлен Скрипаль, никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. "Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок“. Это – Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция", – сказала Захарова.Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал это обвинение "манипуляцией".Кроме Словакии и Чехии, обвинения Захаровой отвергла Швеция.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.Великобритания выслала 23 российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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