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|Румыния не признала результаты выборов президента РФ в Крыму
|20.03.2018 23:34
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В посольстве также напомнили, что Румыния не признает незаконной аннексии Крыма и города СевастопольРумыния не признает проведение выборов президента РФ на территории временно оккупированного Крыма
Фото: из открытых источников
Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.
"Румыния ... не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов", - говорится в сообщении.
В посольстве также напомнили, что Румыния не признает незаконной аннексии Крыма и города Севастополь Российской Федерацией и подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.
Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.
Отметим, что народные депутаты Максим Бурбак и Георгий Логвинский внесли в Верховную Раду проект постановления о непризнании выборов президента России.
18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набрал 76,65% голосов.
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