Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Павлу Бялаю – одному из фигурантов убийства журналиста Вячеслава Веремия, которого следствие считает непосредственным подчиненным организатора титушек на Евромайдане Юрия Крысина. Павел Бялай (справа) во время заседания в Шевченковском суде. Согласно обвинениям, ему грозит пожизненное заключение за умышленное убийство Веремия и покушение на убийство еще двух людей Фото: Наталия Двали / Gordonua.com .Во время заседания адвокаты Бялая просили суд отпустить их подзащитного под домашний арест, ссылаясь на то, что здоровье обвиняемого за почти год содержания в СИЗО резко ухудшилось. В качестве доказательств сторона защиты предоставила документы, где были зафиксированы вызовы для Бялая скорой медицинской помощи.В ответ сторона обвинения предоставила суду данные одного из столичных медучреждений, которые не подтвердили аргументы адвокатов Бялая. В комментарии "ГОРДОН" прокурор Владимир Приходько, представляющий сторону обвинения, уточнил: как только Бялай начал жаловаться на здоровье, его умышленно привезли на обследование в одну из киевских клиник. "Врачи не обнаружили ни хронических заболеваний, ни ухудшения здоровья у обвиняемого", – подчеркнул Приходько. В итоге суд отклонил ходатайство стороны защиты и оставил Бялая под стражей до 18 мая включительно.Кроме того, коллегия судей включила в материалы уголовного производства гражданский иск о возмещении морального ущерба от еще одного потерпевшего по делу Бялая – Дмитрия Демьянова, таксиста, который в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года вез Веремия и его коллегу из центра Киева домой.В комментарии "ГОРДОН" Демьянов рассказал о событиях четырех летней давности, когда группа титушек напала на его автомобиль с двумя пассажирами в салоне."Я остановился на светофоре. Веремий сидел рядом со мной на пассажирском сидении, начал снимать видео на телефон. Загорелся зеленый, мы тронулись, отъехали буквально два–три метра и вдруг взрыв шумовой гранаты, все в огне и дыму. Я ударил по тормозам. Внезапно подбежала группа людей, начала бить битами лобовое стекло и всю машину. С криками "где видео?!" они вытянули меня и пассажиров из салона, начали избивать", – рассказал Демьянов.По его словам, набег длилось меньше минуты, после титушки куда-то увели двух пассажиров – Веремия и его коллегу Алексея Лымаренко, который тоже признан потерпевшим в деле Бялая."Я вырвался, быстро сел в машине и уехал. Сразу позвонил на диспетчерскую, сообщил о ситуации, поехал в милицию заявление писать. Уже после нашел следы от пуль и сами пули в машине. А еще когда вернулся домой в шоковом состоянии, неожиданно услышал звук телефона в салоне, но это был не мой телефон. Оказалось, телефон Веремия, наверное, выпал у него при нападении. А звонила как раз его жена (Светлана Кирилаш. – ), искала мужа", – сказал Демьянов.Следующее заседание по делу Бялая назначено на 29 марта в 15.30. 20 марта 2018 года, Киев, Шевченковский райсуд. На скамье подсудимых Павел Бялай (справа). Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.По данным следствия, Павел Бялай входил в группу титушек, организатором которой был ранее судимый Юрий Крысин. Согласно материалам следствия, именно Бялай стрелял из огнестрельного оружия по такси, в котором ехал Веремий и еще двое людей, а после лично вытащил его из автомобиля и вместе с Крысиным и другими титушками начал избивать журналиста. Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Павла Бялая задержали 9 марта 2017 года. Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе по ст. 115, ч. 2 – умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и ст. 263, ч. 1 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Бялаю грозит пожизненное заключение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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