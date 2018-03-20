В представлении Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности внефракционного народного депутата Надежды Савченко, опубликованного нардепом от "Народного фронта" Антоном Геращенко, говорится, что для теракта в Киеве с целью свержения конституционного строя Украины Савченко вступила в сговор с главарями террористической "ДНР". В документе говорится, что досудебное расследование установило: в период с ноября 2017 года Савченко совершила ряд тяжких и отдельно тяжких преступлений против основ национальной и общественной безопасности Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com Копии документа Геращенко обнародовал на своей странице в Facebook.Так, досудебное расследование установило, что в период с ноября 2017 года Савченко совершила ряд тяжких и отдельно тяжких преступлений против основ национальной и общественной безопасности.В документе говорится, что нардеп "при неустановленных обстоятельствах" познакомилась с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном, который "поддерживает личные отношения" с главарями "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.В Генпрокуратуре назвали Савченко "радикально настроенной личностью", которая якобы разделяла взгляды боевиков "ДНР" на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине. Потому нардеп вступила с главарями "ДНР" в сговор с целью совершения теракта против государственных деятелей Украины.Савченко планировала "во время нахождения президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета Министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной Рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в правительственном квартале Киева", говорится в представлении.Кроме того, якобы планировалось убийство вышеуказанных государственных деятелей, которые присутствовали бы на заседании Верховной Рады, а также сотрудников правоохранительных органов, "которые будут совершать действия по прекращению террористического акта".Также заговорщиками планировался вооруженный захват здания парламента ночью, утверждают в Генпрокуратуре. Целью Савченко и ее сообщников якобы были президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.Именно с этой целью Рубан вез с не подконтрольной украинскому правительству территории оружие, утверждают в ведомстве. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1660189200734587 "Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности... Считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко вместо представления на арест Надежды Савченко подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице", – написал Геращенко. Апелляционный суд Киева 20 марта начал рассматривать жалобу на арест главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов и незаконном хранении оружия. Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР".13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.21 марта комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление Генпрокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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