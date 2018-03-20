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|Антон Геращенко обнародовал представление Генпрокуратуры на привлечение Савченко к уголовной ответственности
|20.03.2018 23:50
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https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1660189200734587
"Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности... Считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко вместо представления на арест Надежды Савченко подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице", – написал Геращенко. Апелляционный суд Киева 20 марта начал рассматривать жалобу на арест главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов и незаконном хранении оружия. Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР".13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.21 марта комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление Генпрокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата.
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