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Россиянка, являвшаяся осведомителем убитой мальтийской журналистки, сдалась властям Греции
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20.03.2018 23:58
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Мальта выдала европейский ордер на арест Марии Ефимовой, которая
передавала журналистке Дафне Каруане Галиции сведения о
причастности властей острова к финансовым махинациям. Убийцы
журналистки до сих пор не найдены Фото: EPA По данным газеты,
Ефимова была источником информации о том, что панамская офшорная
компания Egrant принадлежала Мишель Мускат – жене
премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Каруана опубликовала
переданные россиянкой данные о переводе на счета Egrant $1 млн,
вероятно, от семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.В июне
2017 года Ефимова уехала с Мальты.Прокуратура подозревает ее в
завладении средствами банка и мошенничестве.The Times of Malta
пишет, что Ефимова охотно сдалась греческой полиции. Сообщается,
что она приезжала в Афины, чтобы проголосовать на выборах
президента РФ.53-летняя Галиция погибла 16 октября 2017 года. Она
выехала из дома на автомобиле, спустя несколько секунд
прогремел взрыв.Представитель офиса премьер-министра страны
сообщил, что взрывное устройство, ставшее причиной гибели
Галиции, прикрепили под ее машиной и привели в действие
дистанционно с помощью мобильного телефона.Правительство
Мальты объявило награду в €1 млн за информацию, которая
поможет установить виновных в гибели журналистки. До сих пор
преступление не раскрыто.Журналистка была известна благодаря
публикациям на тему "Панамского архива".
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