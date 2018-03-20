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Скандинавские страны могут бойкотировать ЧМ по футболу в России
20.03.2018 23:58
Скандинавские страны могут бойкотировать ЧМ по футболу в России
Властями обсуждается бойкот официальных лиц Чемпионата мира по футболу
Швеция и Дания рассматривают возможность отказа официальных лиц от поездки на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
Скандинавские страны могут бойкотировать ЧМ по футболу в России Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.
 
В МИД Швеции заявили, что властями обсуждается бойкот официальных лиц Чемпионата мира по футболу. Такой же позиции придерживаются и в Дании.
 

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

 

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