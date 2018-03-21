Сводка Новостей
- Матери Гриба не разрешили свидание с сыном в СИЗО Краснодара
- Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов - Дуров о требованиях Роскомнадзора
- Аваков и посол Италии в Украине обсудили завершение предварительного расследования по делу нацгвардейца Маркива
- Отравление Скрипаля: МИД России собирает всех зарубежных послов
- "Забастовка избирателей" была успешной - Навальный
|Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов - Дуров о требованиях Роскомнадзора
|21.03.2018 00:30
|
Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.— Pavel Durov (@durov) 20 березня 2018 р.
20 марта в Роскомнадзоре сообщили, что в случае, если компания Telegram не передаст ФСБ ключи от шифрования, "операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсам компании".В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. ($13,9 тыс.) за отказ исполнить требование ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.14 марта 2018 года юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подали в суд коллективный иск против ФСБ. Они утверждают, что действия ФСБ "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ.
Поделитесь статьей с друзьями