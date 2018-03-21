В ответ на требования Роскомнадзора к Telegram передать ФСБ ключи от шифрования, основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что компания будет придерживаться "принципов свободы и неприкосновенности частной жизни". Основатель Telegram Дуров отказывается выполнять требования Роскомнадзора Фото: ЕРА "Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram будет придерживаться принципов свободы и неприкосновенности частной жизни", — заявил Дуров. Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 березня 2018 р. 20 марта в Роскомнадзоре сообщили, что в случае, если компания Telegram не передаст ФСБ ключи от шифрования, "операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсам компании".В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. ($13,9 тыс.) за отказ исполнить требование ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.14 марта 2018 года юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подали в суд коллективный иск против ФСБ. Они утверждают, что действия ФСБ "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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