Сообщение о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на сайте Белого дома отличается от аналогичного материала пресс-службы Кремля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп все же поздравил Путина Фото: EPA Президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием, стороны обсудили двусторонние отношения. Об этом говорится в кратком сообщении на сайте Белого дома о телефонной беседе президентов, которая состоялась 20 марта."Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили состояние двусторонних отношений и договорились продолжить разговор о приоритетах и проблемах в сфере безопасности", – отмечается в документеТрамп также акцентировал на важности денуклеаризации Корейского полуострова. "Оба лидера подтвердили необходимость того, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжали совместные усилия в контексте стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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