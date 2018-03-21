Сообщение о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и
президента России Владимира Путина на сайте Белого дома отличается
от аналогичного материала пресс-службы Кремля. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Трамп все же поздравил Путина Фото:
EPA Президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера
Владимира Путина с переизбранием, стороны обсудили двусторонние
отношения. Об этом говорится в кратком сообщении на сайте
Белого дома о телефонной беседе президентов, которая состоялась 20
марта."Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом России
Владимиром Путиным. Лидеры обсудили состояние двусторонних
отношений и договорились продолжить разговор о приоритетах и
проблемах в сфере безопасности", – отмечается в документеТрамп
также акцентировал на важности денуклеаризации Корейского
полуострова. "Оба лидера подтвердили необходимость того, чтобы
Соединенные Штаты и Россия продолжали совместные усилия в контексте
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