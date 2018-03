Самолет Hawk королевских ВВС Великобритании разбился во вторник в Северном Уэльсе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.49 | комментариев: Red Arrows потеряли один из своих самолетов Фото: ЕРА Пилот катапультировался и выжил, ему оказывают медицинскую помощь.В интересах семьи погибшего подробности крушения будут обнародованы позже, отметили в минобороны. MOD statement on incident at RAF Valley pic.twitter.com/51MV1VGlG2 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 20 березня 2018 р. Самолет демонстрационной эскадрильи Red Arrows потерпел крушение близко от авиабазы Энглси. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки arrows уэльсе самолет один разбился Теги: мир