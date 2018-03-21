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Катастрофа военного самолета в Уэльсе. Погиб бортинженер, пилот выжил
21.03.2018 01:10
Самолет Hawk королевских ВВС Великобритании разбился во вторник в Северном Уэльсе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.49 | комментариев: Red Arrows потеряли один из своих самолетов Фото: ЕРА Пилот катапультировался и выжил, ему оказывают медицинскую помощь.В интересах семьи погибшего подробности крушения будут обнародованы позже, отметили в минобороны.

MOD statement on incident at RAF Valley pic.twitter.com/51MV1VGlG2

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 20 березня 2018 р.
Самолет демонстрационной эскадрильи Red Arrows потерпел крушение близко от авиабазы Энглси.

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