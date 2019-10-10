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|Когда приходят мальчики, старики уходят: Зеленский поднял "топор войны" над мэром Одессы Трухановым
|10.10.2019 16:53
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Президент Зеленский плотно взялся за мэра Одессы Геннадия Труханова:
Президент Владимир Зеленский сомневается, что мэр Одессы Геннадий Труханов преодолеет коррупцию и криминалитет в городе. Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, знает ли он о преследовании Трухановым одесских активистов и о коррупции и криминале в этом городе.
В то же время он выразил убеждение, что ситуация в Одессе зависит от результатов местных выборов.