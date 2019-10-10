



Президент Зеленский плотно взялся за мэра Одессы Геннадия Труханова:

Журналист : Труханов сравнил «слуг народа» с подростком в борделе: всё интересно, но непонятно. Зеленский : когда приходят мальчики, старики уходят.



Пока нет у нас кандидата на мэрское кресло Одессы. Мне нравится Андросов, но он не хочет в политику.

Одесса город не простой. Там должен быть человек одессит и патриот города. Алексея Леонова знаю, хороший наш парень.

От спокойствия Одессы зависит ситуация во всем регионе.

Президент Владимир Зеленский сомневается, что мэр Одессы Геннадий Труханов преодолеет коррупцию и криминалитет в городе. Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, знает ли он о преследовании Трухановым одесских активистов и о коррупции и криминале в этом городе.



Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, знает ли он о преследовании Трухановым одесских активистов и о коррупции и криминале в этом городе.



Президент отметил, что встречался с Трухановым и задавал ему такие же вопросы. По словам Зеленского, Труханов ему ответил, что он мэр, его избрали люди, а доказательств его коррупции и связей с криминалитетом нет.

"Говорили о коррупции. Я говорил ему историю, что вы преследуете общественность. Он жаловался на этого парня Стерненко. Мы знаем, что он убил человека, там сложная ситуация. (Сергей Стерненко - одесский активист, который убил своего нападающего во время третьего покушения на его жизнь, - ред.). Там есть кланы. Это правда", - сказал Зеленский.

В то же время он выразил убеждение, что ситуация в Одессе зависит от результатов местных выборов.

"Если не увидим в ближайшее время очистки от криминалитета, то будем делать, чтобы изменить там всех. Я не думаю, что что-то изменится. Все будет зависеть от местных выборов", - подытожил президент.





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