 Когда приходят мальчики, старики уходят: Зеленский поднял "топор войны" над мэром Одессы Трухановым - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Когда приходят мальчики, старики уходят: Зеленский поднял "топор войны" над мэром Одессы Трухановым
10.10.2019 16:53


 

Президент Зеленский плотно взялся за мэра Одессы Геннадия Труханова:

Журналист: Труханов сравнил «слуг народа» с подростком в борделе: всё интересно, но непонятно.

 

Зеленский: когда приходят мальчики, старики уходят.
 

 

Пока нет у нас кандидата на мэрское кресло Одессы. Мне нравится Андросов, но он не хочет в политику.
 

 

Одесса город не простой. Там должен быть человек одессит и патриот города. Алексея Леонова знаю, хороший наш парень.
 

 

От спокойствия Одессы зависит ситуация во всем регионе.

Когда приходят мальчики, старики уходят: Зеленский поднял "топор войны" над мэром Одессы Трухановым

Президент Владимир Зеленский сомневается, что мэр Одессы Геннадий Труханов преодолеет коррупцию и криминалитет в городе. Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, знает ли он о преследовании Трухановым одесских активистов и о коррупции и криминале в этом городе.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, знает ли он о преследовании Трухановым одесских активистов и о коррупции и криминале в этом городе.

Президент отметил, что встречался с Трухановым и задавал ему такие же вопросы. По словам Зеленского, Труханов ему ответил, что он мэр, его избрали люди, а доказательств его коррупции и связей с криминалитетом нет.

 

"Говорили о коррупции.

 

Я говорил ему историю, что вы преследуете общественность. Он жаловался на этого парня Стерненко.

 

Мы знаем, что он убил человека, там сложная ситуация. (Сергей Стерненко - одесский активист, который убил своего нападающего во время третьего покушения на его жизнь, - ред.).

 

Там есть кланы. Это правда", - сказал Зеленский.

 

В то же время он выразил убеждение, что ситуация в Одессе зависит от результатов местных выборов.

 

"Если не увидим в ближайшее время очистки от криминалитета, то будем делать, чтобы изменить там всех.

 

Я не думаю, что что-то изменится.

 

Все будет зависеть от местных выборов", - подытожил президент.

 

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