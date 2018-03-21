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Швеция и Дания допускают возможность бойкота ЧМ по футболу в России
21.03.2018 02:28
О возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля заявили в министерствах иностранных дел Швеции и Дании. Чемпионат мира по футболу должен пройти с 14 июня по 15 июля Фото: EPA Пресс-секретарь МИД Швеции Пер Энуред заявил, что по этому поводу "есть много идей", которые сейчас изучаются. В МИД Дании отметили, что решение находится "на рассмотрении, но пока не принято".До этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент Польши Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал лишить Россию права проводить ЧМ.Чемпионат мира по футболу должен состоятся с 14 июня по 15 июля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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