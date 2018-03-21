О возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ из-за
отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля заявили в
министерствах иностранных дел Швеции и Дании. Чемпионат мира по
футболу должен пройти с 14 июня по 15 июля Фото: EPA
Пресс-секретарь МИД Швеции Пер Энуред заявил, что по этому поводу
"есть много идей", которые сейчас изучаются. В МИД Дании отметили,
что решение находится "на рассмотрении, но пока не принято".До
этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни
один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию
из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент
Польши Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Павел
Климкин призывал лишить Россию права проводить ЧМ.Чемпионат
мира по футболу должен состоятся с 14 июня по 15 июля.
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