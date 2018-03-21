Скрытую записывающую аппаратуру прикрепили на большом аквариуме у стола главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах. Холодницкий мог сам обнаружить "жучки" Фото: Transparency International Ukraine / Facebook Скрытая записывающая аппаратура якобы прикрепили на большой аквариум у стола прокурора. Установку произвел завербованный сотрудник фирмы, которая ухаживала за рыбками, либо переодетый агент, говорится в материале.По данным издания, "жучки" принадлежали Национальному антикоррупционному бюро, которое больше месяца назад попросило Генеральную прокуратуру открыть производство в отношении Холодницкого. По какой именно статье суд выдал санкцию на прослушивание, УП выяснить не смогла.Процессуальное руководство по делу осуществляет начальник департамента ГПУ по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк, отмечается в публикации. Он фигурировал в конфликте с сотрудниками НАБУ в августе 2016 года.Источники в прокурорских кругах рассказали изданию, что зафиксировать криминал в отношении Холодницкого не удалось, но есть "очень неприятные антисемитские высказывания" – дело квалифицировали как нарушение прокурорской этики. Наибольшим наказанием в таком случае для руководителя САП может стать увольнение.В окружении Холодницкого заявили, что его шантажировали записями и "принуждали к дружбе с властью". Руководитель САП якобы сам нашел "жучки" после того, как ему дали послушать записи.Источники в Блоке Петра Порошенко пояснили УП, что у генпрокурора Юрия Луценко "могли быть свои резоны подыграть" директору НАБУ Артему Сытнику."Холодницкий несколько месяцев окучивал американцев, предлагая себя на должность генпрокурора. Вот и поплатился", – отметил один из собеседников в БПП.В окружении руководителя САП эту информацию назвали абсолютной ложью."Холодницкий даже пьяный никогда такого не говорил", – процитировало издание свой источник.Официально ни ГПУ, ни НАБУ, ни САП информацию не комментировали.О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали "Українські новини". По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку. До 23 марта прокурор будет находиться в командировке в Брюсселе.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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