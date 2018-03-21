НАБУ подозревает должностных лиц "Укрнафти" в попытке завладеть нефтью на 7,7 млрд грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.30 | комментариев: НАБУ выиграло иск к ПАО "Укрнафта" Фото: ukrnafta.com Соответствующее решение вступило в законную силу 6 марта 2018-го, сообщает сайт НАБУ.В НАБУ считают, что должностные лица "Укрнафти" заключили в 2015 году соглашения с ООО "Котлас" на поставку этой компанией нефтепродуктов, не имея на это полномочий. "Котлас" обязывалось поставить нефтепродукты. Однако, как выяснили детективы Национального бюро, поставки в оговоренных объемах ООО не осуществило, но средства от "Укрнафти" получило.Исковое заявление НАБУ основывается на материалах уголовного производства, которое расследуют детективы бюро с августа 2016 года. В рамках этого дела они изучают факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрнафти" и ряда коммерческих компаний с целью завладеть влажный нефтью на сумму более 7,7 млрд грн.В НАБУ заявили, что решение суда является существенным основанием для возмещения убытков, которые нанесли интересам государства."Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией "Укрнафта".Собственником компании "Котлас" являются офшоры, которые связанны с группой "Приват", писали "Наші гроші". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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