|
Из-за информации о вмешательстве британской компании Cambridge Analytica в выборы в США Цукерберг потерял $6,7 млрд
|
21.03.2018 04:34
|
До публикации The New York Times о вмешательстве британской
компании Cambridge Analytica в президентские выборы в США состояние
основателя Facebook Марка Цукерберга оценивалось в $75,3 млрд, а
сейчас составляет $68,6. Цукерберг потерял миллиарды из-за падения
акций Facebook Фото: EPA Состояние американца до указанной
публикации в СМИ оценивалось в $75,3 млрд, а сейчас составляет
$68,6. Телеканал CNBC отметил, что акции Facebook упали на 8%.19
марта газета The New York Times сообщила, что Cambridge
Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов
пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать
победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала
поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную
политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую
камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром
Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на
избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении,
Чехии, Индии и Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge
Analytica была создана в 2013 году при участии американского
миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров
предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив
Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых
консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира