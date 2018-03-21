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Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление "диктатора" Путина
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21.03.2018 04:50
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Президент США Дональд Трамп, поговорив с главой Кремля Владимиром
Путиным, оскорбил каждого гражданина России, которому отказали в
праве голосовать на честных выборах, заявил сенатор от
Республиканской партии Джон Маккейн. Маккейн: Российские патриоты
очень рискуют, протестуя против путинского режима Фото: EPA По
словам Маккейна, американский президент "не возглавляет Свободный
Мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах"."Сделав
это с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого
гражданина России, которому отказали в праве голосовать на
свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны,
в том числе бесчисленных российских патриотов, которые очень
рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому
режиму", – подчеркнул сенатор.Президентские выборы в
РФ прошли 18 марта. После обработки 99,94% протоколов
избирательных комиссий Путин лидирует с 76,69%
голосов. 19 марта в Белом доме заявляли, что Трамп не
планирует звонить Путину для поздравлений с победой на
выборах, но 20 марта такой разговор состоялся.
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