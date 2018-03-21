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Джонсон: Путин сам заявлял, что предателей, таких как Скрипаль, надо отравлять
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21.03.2018 05:38
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У официального Лондона "нет ссоры с Россией" из-за отравления
разведчика Сергея Скрипаля, но есть претензии к президенту страны
Владимиру Путину, пояснил министр иностранных дел Великобритании
Борис Джонсон. Джонсон: Жители РФ не являются виновниками
произошедшего Фото: EPA "Виновниками произошедшего не являются ни
жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией. Вы знаете, я
люблю Россию, у меня предки из этой страны. Дело не в этом, а в
Кремле и в российском государстве – в том состоянии, в котором
оно находится в настоящее время", – отметил он.По словам
Джонсона, "Путин сам заявлял, что предателей, таких как Скрипаль,
надо отравлять"."Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и
мы в Великобритании думаем, что свидетельства преступления
указывают на российское государство, как и в деле Александра
Литвиненко (бывший офицер ФСБ. – ). И если вы
помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце
концов, ответственность за деятельность российского государства
несет Владимир Путин, так что, полагаю, он не может уйти от нее и
дистанцироваться", – пояснил дипломат.21 января 2016 года
Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство
Литвиненко "вероятно", было санкционировано Николаем
Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также
Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы
Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна.4 марта 2018 года
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли.
Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала
предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей..14
марта власти Британии объявили о высылке 23 российских
дипломатов, а также о приостановке запланированных
двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила
персонами нон грата 23 британских дипломатов.
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