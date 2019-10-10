В США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Штатов Дональда Трампа в связанных с Украиной делах.

Они занимались сбором средств в комитете, который помогал адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена, пишет Wall Street Journal.

Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Они могут предстать перед судом уже сегодня, 10 октября.

Оба является гражданами США, но выходцами из бывшего СССР, отмечают в СМИ. Известно также, что ранее Джулиани называл их своими клиентами. По данным Федеральной избиркомиссии, оба бизнесмена делали пожертвования на кампании республиканцев, в том числе и Трампа. В мае 2018 года они переслали более $300 000.

Сообщается также, что в конце 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким нынешним и бывшим старшим украинским прокурорам для обсуждения дела оппонента Трампа Джо Байдена.

Интервью Парнаса с украинским СМИ "Фокус" было опубликовано за несколько часов до сообщения о задержании. В нем говорится, что бизнесмен имеет одесские корни и часто фигурировал в скандалах, связанных с возможным вмешательством Украины в выборы в США.

Представляющий интересы задержанных адвокат Джон Доуд от комментариев отказался.

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