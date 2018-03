Социальная катастрофа. Все, что нужно знать о скандале, который может погубить Facebook Скандал вокруг утечки данных десятков миллионов пользователей уже пробил в репутации Facebook дыру размером с Юпитер. Западные СМИ утверждают, что в результате утечки было оказано решающее влияние на результаты выборов в США в 2016 году. Якобы компания Cambridge Analytica незаконно получила данные о 50 млн американских пользователей соцсети и смогла продавать таргетированную политическую рекламу, что привело в конечном счете к избранию Дональда Трампа президентом. Марку Цукербергу угрожают вызовом в Конгресс США. В ЕС грозят начать собственное расследование. Происходящее может стать ударом, после которого Facebook будет тяжело оправиться. НВ решило разобраться в том, что произошло и чем это грозит крупнейшей социальной сети мира. Что случилось? Facebook допустил крупнейшую в своей истории утечку персональных данных пользователей и отказывается признавать это. Как это произошло? По мнению журналистов The New York Times, которые первыми раскопали эту историю, она началась в 2014 году, когда в интернете был опубликован психологический тест, созданный сотрудником Кэмбриджского университета. За прохождение теста пользователям платили деньги (общий бюджет этой “операции” составил $800 тыс). А для авторизации использовался аккаунт пользователя в Facebook. По данным журналистов, личные данные из аккаунта позже попали в руки британской компании Cambridge Analytica. Это и есть, собственно, утечка. Поскольку при регистрации на тесте пользователей уверяли, что их личные данные будут собираться исключительно в исследовательских целях. Какие именно данные “утекли”? Речь идет о профилях пользователя и его друзьях в Facebook. В том числе и о том, что они лайкают в соцсети. Тест распространялся преимущественно в американском сегменте интернета. Его прошли 270 тыс американских пользователей, а поскольку у многих из них было по несколько тысяч френдов, то в общей сложности в ходе “исследования” были получены данные о более, чем 50 млн американских пользователей. Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли рассказал американским СМИ, что зная подробности данных пользователей в Facebook, а также имея статистику их лайков, аналитики компании могли составить их полноценные профили. В частности, эти профили включали в себя интересы, хобби, предпочтения, особенности характера и т.д. Речь идет об анализе личностей пользователей, что позволяло в дальнейшем сделать таргетированную рекламу в Facebook более эффективной, утверждал Уайли. Вообще, по его словам исследование лайков оказалось очень эффективным способом понимания предпочтений пользователей и построения модели их поведения. В частности, по словам Уайли, в ходе исследований было установлено, что по лайкам можно с высокой точностью оценить политические взгляды пользователя и предугадать его поведение как избирателя. Журналисты The New York Times утверждают, что в Facebook знали о методах работы Cambridge Analytica еще в 2015 году, т.е. за год до выборов. Но никаких мер не предпринимали. Как это связано с результатами американских выборов? Связь прослеживается очень просто. Журналисты выяснили, что компания Cambridge Analytica сотрудничала в период выборов 2016 года с избирательными штабами двух кандидатов в президенты США от республиканской партии – Тэда Круза и Дональда Трампа. В частности, легко установить прямую связь благодаря тому, что вице-президентом Cambridge Analytica является Стивен Бэннон, который в тот период был главой избирательного штаба Трампа. Что за компания Cambridge Analytica? Эта британская компания по официальным данным занимается “влиянием на поведение пользователей в социальных сетях”. В сущности, речь идет о массированной рекламе. Среди других услуг, которые компания предоставляет своим клиентам – анализ целевой аудитории и различные маркетинговые исследования. Помимо Бэннона, есть и другие связи между этой компанией и победителем американских выборов. В частности, журналисты выяснили, что Cambridge Analytica была основана в 2013 году на деньги семейства Мерсеров, одного из главных спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа. Психологический тест, с помощью которого были выкачаны данные пользователей Facebook, был создан Александром Коганом, профессором психологии Кэмбриджского университета. Коган – англичанин российского происхождения и, кстати, до сих пор числится преподавателем Санкт-Петербургского университета. Как именно утечка повлияла на выборы 2016 года? Журналисты The New York Times и Guardian, которые занимаются расследованием этой темы, пока не готовы утверждать, как именно утечка и последовавшая таргетированная реклама повлияли на результаты президентских выборов в США. Однако, и без этого картина выглядит довольно мрачно. Cambridge Analytica – это британская компания, большинство ее сотрудников – англичане и канадцы. А по действующим американским законам иностранным компаниям запрещено заниматься политической рекламой в США. И что теперь? Статьи в The New York Times и Guardian появились почти неделю назад. Но Марк Цукерберг до сих пор так и не отреагировал на обвинения в том, что Facebook виноват в утечке персональных данных пользователей. При этом на днях стало известно, что Facebook покидает начальник службы безопасности. Это может служить косвенным признанием со стороны компании того факта, что утечка имела место по ее вине. Хотя по другой версии он уходит из-за того, что он пытался расследовать влияние российских “троллей” на американские выборы, однако столкнулся со странным нежеланием руководства Facebook довести это расследование до конца. Акции Facebook упали в понедельник, 19 марта, на 7%. Аналитики ожидают дальнейшего падения после заявления ряда конгрессменов о необходимости вызвать Марка Цукерберга в Конгресс. Конгрессмены намерены потребовать у основателя Facebook объяснений насчет того, как могла случиться такая масштабная утечка и какие предпринимаются меры для того, чтобы подобное не повторилось. Больше того, о намерении расследовать вопрос защиты конфиденциальных данных пользователей в Facebook заявила Федеральная торговая комиссия США. Также стало известно о том, что свое расследование в отношении Facebook намерена провести Европейская комиссия. по материалам НВ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



