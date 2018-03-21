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Командующий Объединенными силами Наев заверил, что власти РФ не смогут шантажировать его родственниками в Крыму
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21.03.2018 06:25
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Брат командующего Объединенными силами на Донбассе Сергея Наева
живет в оккупированном Крыму, но военного это "не тяготит". Наев:
Иногда я звоню в Крым Фото: mil.gov.ua Наев отметил, что с 1995
года его родители и младший брат оставались в Крыму, где завершил
службу отец-военнослужащий."Еще до войны, в 2012 году, во времена
мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру.
В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное
решение о завещании, по которому со временем он мне должен
выплатить половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним
не заключал, ведь это – семейные дела", – объяснил
генерал-лейтенант.Деньги, которые Наев получили в качестве
наследства, по его словам, "де-факто, не являются "подарком", хотя
именно так он указал их в своей декларации "как законопослушный
гражданин"."Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например,
поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что
касается действий брата на оккупированной территории – он
взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу", –
признал Наев.Командующий ОС заверил, что российские власти не
смогут его шантажировать."Я принял присягу на верность украинскому
народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые
поставлены передо мной народом Украины, верховным
главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не
тяготит и не связывает никоим образом", – пояснил он.Уроженец
Могилева-Подольского Винницкой области Наев получил военное
образование в Московском высшем общевойсковом командном училище. С
2014-го по 2017-й руководил группировками украинских военных
подразделений на востоке и юге страны. В начале 2018 года стал
заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил
Украины.16 марта президент Петр Порошенко назначил 37-летнего Наева
командующим ОС. При этом антитеррористическую операцию на Донбассе
изменили на операцию Объединенных сил.
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