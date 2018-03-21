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Курс гривны к доллару укрепился до 26,30 грн/$
21.03.2018 07:12
Курс гривны к доллару вырос на 14 копеек, к евро – на 25. Курс валют на 21 марта Фото: ЕРА Курс гривны к доллару вырос на 14 копеек – с 26,44 до 26,30 грн/$.Гривна к евро подорожала на 25 копеек – с 32,54 до 32,29 грн/€.Курс национальной валюты к российскому рублю вырос на три копейки – с 4,59 до 4,56 грн/10 руб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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