"Вот он пришел и всех вас уделал". Лукашенко не беспокоится, что Беларусь на "Евровидении" представит украинец. Видео
21.03.2018 07:20
Президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно относится к тому,
что страну на песенном конкурсе "Евровидение 2018" будет
представлять украинец Никита Алексеев. Об этом глава государства
заявил 20 марта во время встречи с творческой молодежью в
Белорусском государственном молодежном театре, сообщило агентство
БЕЛТА. "Вот он пришел и всех вас уделал. Давайте согласимся, что
это способный парень, он объективно победил. Формат "Евровидения"?
Абсолютно. Плюс к тому – он раскрученный, как это модно говорить,
он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти
страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего
плохого не вижу", – подчеркнул Лукашенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Лукашенко ответил на
вопросы белорусской молодежи Скриншот: Информационное агентство
БелТА / YouTube 25-летний певец Alekseev 16 февраля стал
победителем национального отбора в Беларуси, хотя шестеро других
участников призывали к его дисквалификации. Конкурс
"Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го,
10-го и 12 мая. Украину представит 20-летний
певец Melovin.видео Видео:
Информационное агентство БелТА / YouTube