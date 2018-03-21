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|Картинка про "победу" в фейковой "олимпиаде мемов" собрала больше 15 тысяч перепостов в Facebook
|21.03.2018 07:28
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https://www.facebook.com/theasus/posts/10215894664104390
Через несколько минут картинку уже перепостили родственники автора, которые начали звонить с поздравлениями в победе на олимпиаде."Через час после публикации у нее уже было до двух десятков репостов от знакомых (и не только) мне людей", – добавил Линник.Как пишет сам Александр Линник, его даже позвали на радио. "Спустя сутки количество репостов начало расти быстрее, достигнув тысячи. Facebook предусмотрительно перестал мне присылать уведомления о том, что кто-то сделал репост (спасибо, Марк!). Утром 17 марта, менее чем через двое суток, счетчик показывал сначала 2000, через несколько часов уже 5000, а к вечеру – 10 000 репостов", – написал он.Картинка стала вирусной. На момент публикации материала на сайте она собрала больше 15 тыс. перепостов. К автору начали добавляться в друзья и писать личные сообщения."Это яркий пример того, почему вообще существуют фейковые новости и как они становятся такими популярными. Пробежавшись по страницам десятка людей, я понял, что у большинства из них одинаковая схема поведения в сети. Они активно репостят фейковые новости с кликбейтными заголовками, вроде "Такого Порошено не ожидал – деньги Ахметова отдадут украинцам", размещенных на сомнительного качества сайтах", – подчеркнул он.
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