Сводка Новостей
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- Ни один актив Dragon Capital не куплен у Януковича или его окружения. В НВ ответили Зеленскому
|Ни один актив Dragon Capital не куплен у Януковича или его окружения. В НВ ответили Зеленскому
|10.10.2019 17:30
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Гендиректор Dragon Capital
Так он прокомментировал критику от Зеленского, озвученную в ходе сегодняшнего пресс-марафона. Глава государства поспорил с журналистом НВ Иваном Верстюком. Президент, в частности, заявил, что, по его мнению, СМИ в Украине «должны быть независимыми и украинскими», комментируя наличие у Фиалы чешского гражданства. Зеленский также сказал, что Dragon Capital покупала активы окружения Януковича.
Фиала в ответ заявил, что Зеленский уже третий президент, которому не нравится его публичная позиция и позиция НВ,
Он напомнил, что в 2012 году налоговые органы оштрафовали компании группы Dragon Capital на 320 млн грн. Фиала связывает это с его критикой из-за усиливающегося налогового давления и влияния олигархов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул НВ в том, что генеральным директором инвестиционной компании Dragon Capital, владеющей изданием, является гражданин Чехии Томаш Фиала.
Зеленский разразился критикой в адрес медиа во время пресс-марафона 10 октября, после того как журналист НВ Иван Верстюк задал тому вопрос о будущем системы физических лиц-предпринимателей в Украине.
После этого Верстюк объяснил Зеленскому, что Dragon Capital является украинской компанией, а все бизнес-активы инвестора Томаша Фиалы находятся на территории Украины. Тогда Зеленский упрекнул гендиректора компании в том, что соответствующие активы в прошлом якобы принадлежали окружению президента-беглеца Виктора Януковича.
В ответ на эту фразу президента журналист НВ Иван Верстюк ответил: «Мне кажется, лучше пусть медиа владеют граждане ЕС, чем коррумпированные олигархи».