Гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала заявил , что не собирается менять гражданство, и опроверг заявление президента Владимира Зеленского, что компания покупала активы окружения Януковича.

Так он прокомментировал критику от Зеленского, озвученную в ходе сегодняшнего пресс-марафона. Глава государства поспорил с журналистом НВ Иваном Верстюком. Президент, в частности, заявил, что, по его мнению, СМИ в Украине «должны быть независимыми и украинскими», комментируя наличие у Фиалы чешского гражданства. Зеленский также сказал, что Dragon Capital покупала активы окружения Януковича.

Фиала в ответ заявил, что Зеленский уже третий президент, которому не нравится его публичная позиция и позиция НВ, которое принадлежит Dragon Capital.

«Ваши предшественники также предпочитали только позитивные комментарии в свою сторону и плохо относились к конструктивному фидбеку от бизнеса. Они не желали видеть недостатки работы своей команды и слышать об этом. К чему это привело, мы видели: один уехал из страны, второй с треском проиграл выборы», — заявил гендиректор Dragon Capital.

Он напомнил, что в 2012 году налоговые органы оштрафовали компании группы Dragon Capital на 320 млн грн. Фиала связывает это с его критикой из-за усиливающегося налогового давления и влияния олигархов.

«Порошенко не понравилось, когда я в сентябре 2014 году сказал, что продаются места в списках его партии и критиковал за отсутствие борьбы с коррупцией и нежелание продвигать структурные реформы. Спустя какое-то время его команда завела на меня несколько уголовных дел и мне приходилось ходить по допросам. Из вашей реакции на вопрос Ивана Верстюка на сегодняшней пресс-конференции понятно, что вам тоже что-то не нравится в моих комментариях к сегодняшней власти», — сказал Фиала.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул НВ в том, что генеральным директором инвестиционной компании Dragon Capital, владеющей изданием, является гражданин Чехии Томаш Фиала.

Зеленский разразился критикой в адрес медиа во время пресс-марафона 10 октября, после того как журналист НВ Иван Верстюк задал тому вопрос о будущем системы физических лиц-предпринимателей в Украине.

«Я давно хотел спросить: а откуда деньги у вашей компании — НВ? Западные? Фиала? Он гражданин Украины?» — спросил президент журналиста, и в ответ на то, что Томаш Фиала является гражданином Чехии, продолжил: «Я имею в виду, что украинские средства массовой информации финансируются иностранными компаниями. Я правильно сейчас понимаю?».

После этого Верстюк объяснил Зеленскому, что Dragon Capital является украинской компанией, а все бизнес-активы инвестора Томаша Фиалы находятся на территории Украины. Тогда Зеленский упрекнул гендиректора компании в том, что соответствующие активы в прошлом якобы принадлежали окружению президента-беглеца Виктора Януковича.

«Вы имеете в виду все те активы, после того как господин Янукович сбежал, которые покупала компания Dragon Capital? <...> Причем здесь Янукович? Ну, это отдельные истории, это такое, да… Причем? Да… Я к чему: во-первых, я всегда говорил о средствах массовой информации, что они должны быть независимыми и украинскими. <...> Вы не думаете, что средства массовой информации и их независимость, которые должны быть все проукраинскими, что там конечными бенефициарами должны быть граждане Украины? Могут быть иностранцы: приезжайте, например — меняйте паспорт свой, сдавайте паспорт (двойного гражданства нет), и тогда вы защищаете интересы Украины, особенно в вопросе информационной независимости», — сказал Зеленский.

В ответ на эту фразу президента журналист НВ Иван Верстюк ответил: «Мне кажется, лучше пусть медиа владеют граждане ЕС, чем коррумпированные олигархи».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира