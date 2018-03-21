За рулем автомобиля, сбившего пешехода в Запорожской области, находился временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полицейского могут отстранить от выполнения служебных обязанностей Фото: mvs.gov.ua "20 марта около 18.30 в районе села Орлянка Михайловского района полицейский на собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. Водитель автомобиля – временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области", – говорится в сообщении.В настоящий момент решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей.По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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