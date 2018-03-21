За рулем автомобиля, сбившего пешехода в Запорожской области,
находился временно исполняющий обязанности начальника одного из
отделов Михайловского отделения полиции. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Полицейского могут отстранить от
выполнения служебных обязанностей Фото: mvs.gov.ua "20 марта около
18.30 в районе села Орлянка Михайловского района полицейский на
собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. Водитель
автомобиля – временно исполняющий обязанности начальника
одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП
ГУНП в Запорожской области", – говорится в сообщении.В
настоящий момент решается вопрос об отстранении полицейского от
выполнения служебных обязанностей.По факту происшествия начато
уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил
безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами,
которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса
Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира