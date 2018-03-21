Сводка Новостей
- Регламентный комитет рассмотрит представление на арест Савченко утром 22 марта
- Супрун не смогла доказать в суде, что она и.о.министра охраны здоровья. "Царь не настоящий!" Документ
- 77-летний Ринго Старр стал рыцарем
- Лавров о деле Скрипаля: Лондону пошло бы на пользу, если бы там перестали нервничать и успокоились
- Мэй заявила, что Британия рассматривают варианты, как усилить давление на Россию
|В Госдепартаменте США заявили, что Трамп следовал дипломатическому протоколу, поздравив Путина
|21.03.2018 09:04
|
Теги: мир последние сводки сводки это сша нойерт что российским
Поделитесь статьей с друзьями