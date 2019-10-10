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|Дело Байдена: в США задержали близких к Трампу бизнесменов с украинским интересом
|10.10.2019 17:48
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В США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Штатов Дональда Трампа в связанных с Украиной делах.
Они занимались сбором средств в комитете, который помогал адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена, пишет
Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Они могут предстать перед судом уже сегодня, 10 октября.
Сообщается также, что в конце 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким нынешним и бывшим старшим украинским прокурорам для обсуждения дела оппонента Трампа Джо Байдена.
Интервью Парнаса с украинским СМИ
Представляющий интересы задержанных адвокат Джон Доуд от комментариев отказался.
Ранее Фурман и Шокин подали в суд Киева иск к Игорю Коломойскому и потребовали компенсацию в размере 200 млн грн за причинённый духовный вред, когда в одном из своих интервью олигарх Коломойский назвал их аферистами.
Во время разговора с журналистами Коломойский заявлял, что Фурман и Парнас находятся под расследованием в США и собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Рудольфом Джулиани. Бизнесмены восприняли слова Коломойского как угрозу и по совету своей защиты выехали в США.
В своём заявлении бизнесмены просят суд признать слова Коломойского недостоверными и взыскать с него компенсацию в размере 200 млн грн — по 100 млн грн каждому, Вышеуказанную сумму они обязались передать народу Украины.