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|21.03.2018 09:36
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Congratulations Sir Ringo Starr!Today at Buckingham Palace, the Beatles drummer was honoured by The Duke of Cambridge for his services to music. pic.twitter.com/bdSe2lrRwn— The Royal Family (@RoyalFamily) 20 марта 2018 г.
Церемонию в Букингемском дворце провел принц Уильям..Еще один прежний участник легендарной группы, Пол Маккартни, был посвящен в рыцари в 1997 году.The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав группы кроме Старра и Маккартни входили Джон Леннон и Джордж Харрисон. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, после распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру.
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