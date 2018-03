Британский принц Уильям провел церемонию посвящения музыканта Ринго Старра в рыцари. Ринго Старр был удостоен рыцарства за заслуги в музыке Фото: EPA Об этом сообщили на странице королевской семьи в Twitter."Поздравляем сэра Ринго Старра! Сегодня в Букингемском дворце музыкант The Beatles был удостоен герцогом Кембриджским за заслуги в музыке", – говорится в сообщении. Congratulations Sir Ringo Starr!Today at Buckingham Palace, the Beatles drummer was honoured by The Duke of Cambridge for his services to music. pic.twitter.com/bdSe2lrRwn — The Royal Family (@RoyalFamily) 20 марта 2018 г. Церемонию в Букингемском дворце провел принц Уильям..Еще один прежний участник легендарной группы, Пол Маккартни, был посвящен в рыцари в 1997 году.The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав группы кроме Старра и Маккартни входили Джон Леннон и Джордж Харрисон. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, после распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



