Минздрав не смогло доказать Хозяйственном суда Киева, что Супрун является исполняющим обязанности главы ведомства. Об этом говорится в решении суда, которое было обнародовано в Едином Реестре 13 марта.

Напомним, что Минздрав подало иск против Национального медицинского университета имени Богомольца. Впрочем, он был видхилино за того, что Хозяйственный суд города Киева не получил от Министерства здравоохранения доказательств, Ульяна Супрун исполняющим обязанности главы ведомства.

Отмечается, что Минздрав подало исковое заявление против Национального медицинского университета имени Богомольца, чтобы получить доступ к админкорпуса вуза, который находится в Киеве, на бульваре Шевченко, 13.

Суд вернул иск и приложенные к нему документы в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 174 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в котором говорится, что заявление было подано лицом, «не имеет процессуальной дееспособности, подписан или подписан лицом, не имеющим права его подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано».

В то же время в решении суда говорится, что в исковом заявлении подписантом указали и.о. министра, но в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований сведения о личности якобы отсутствуют.

«В соответствии с ч. 2 ст. 162 Хозяйственного процессуального кодекса Украины определено, что исковое заявление подается в суд в письменной форме и подписывается истцом или его представителем или другим лицом, которому законом предоставлено право обращаться в суд в интересах другого лица.

С представленной Министерством здравоохранения Украины искового заявления усматривается, что оно подписано и.о. Министра ЛИЦО_3.

Зато между документов, прилагаемых к исковому заявлению, отсутствуют доказательства (и такое подтверждается перечнем «приложений» к исковому заявлению), подтверждающие выполнение обязанностей «Министра» ЛИЦО_3.

Соответствующие доказательства к исковому заявлению должны быть приложены с учетом пункта 10 Положения о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденного Указом Президент Украины, от 13.04.2011, № 467/2011, согласно которому МЗ Украины возглавляет Вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения Украины (далее - министр), назначаемый на должность по представлению Премьер-министра Украины и освобождается от должности Президентом Украины

При этом информация о Министерстве здравоохранения Украины, которая содержится в Едином государственном реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований не содержит сведений о том, что и.о. Министра является ЛИЦО_3.

При таких обстоятельствах, в суд не доказано, что исковое заявление Министерства здравоохранения Украины подписано лицом, имеющим право его подписывать от имени истца. »

Напомним, что Кабинет Министров назначил уроженку США Ульяну Супрун исполняющим обязанности министра здравоохранения 27 июля 2016. Гражданство Украины она получила за год до этого от президента Петра Порошенко.

20 февраля 2018 Минздрав сообщил об отстранении от исполнения обязанностей ректора Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерина Амосова, поскольку она не обеспечила проведение в вузе лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

Вновь и.о. ректора Михаила Захараша студенты не пускали на рабочее место. 26 февраля из-за отстранения Амосовой студенты и трудовой коллектив объявили бессрочную забастовку. Супрун назвала это саботажем со стороны руководства НМУ.

28 февраля отстранен ректор призвала прекратить бессрочную забастовку, который студенты объявили в ее поддержку, но отметила, что в «МЗ сохраняется авторитарный стиль руководства». В этот же день забастовки прекратили.

1 марта Административный суд Киева возобновил Амосова в должности ректора, но уже 6 марта МЗ вновь приняло решение о ее отстранении.

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