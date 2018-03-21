Москва надеется на помощь Токио в контактах с Лондоном по расследованию отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно. Лавров: Происходит лихорадочное метание по всему миру, уговоры партнеров солидаризироваться с Британией Фото: ЕРА По словам Лаврова, "все все прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хотя как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона".Глава МИД России также сообщил, что происходит "лихорадочное метание по всему миру, уговоры партнеров солидаризироваться с Британией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов".Лавров заявил, что Москва надеется на помощь Токио в контактах с Лондоном, чтобы прояснить местонахождение Скрипаля и его дочери, а также вопросы, связанные с расследованием. По словам главы МИД РФ, его ведомство выразило надежду, что "наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а приговор британское правительство уже вынесло".4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".21 марта МИД России организует встречу для всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств, которая будет посвящена вопросу обвинений Великобритании в адрес Москвы в деле об отравлении Скрипаля, сообщало РБК. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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