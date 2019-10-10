Сводка Новостей
- Президент получает медицинскую помощь, но продолжает пресс-марафон
- Моя миссия - прекратить войну. Зеленский
- Зеленский проводит пресс-конференцию в заведении партнера Галантерника, с которым Богдан гулял на свадьбе в Сен-Тропе
- Дело Байдена: в США задержали близких к Трампу бизнесменов с украинским интересом
- Ни один актив Dragon Capital не куплен у Януковича или его окружения. В НВ ответили Зеленскому
|Зеленский проводит пресс-конференцию в заведении партнера Галантерника, с которым Богдан гулял на свадьбе в Сен-Тропе
|10.10.2019 18:07
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Фуд-маркет, в котором сейчас проходит пресс-марафон Владимира Зеленского, открыли два предпринимателя: основатель "Городского рынка еды" в Одессе Алекс Купер и хозяин сети ресторанов La Famiglia Михаил Бейлин.
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что утром был на пробежке и хотел прибежать в спортивной форме на общение с журналистами на фудкорт Kyiv Food Market, но его отговорили.
Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов в течение только дня. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в своем Facebook заявила, что "по самым скромным подсчетам, марафон может длиться 10 часов".