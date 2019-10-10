Фуд-маркет, в котором сейчас проходит пресс-марафон Владимира Зеленского, открыли два предпринимателя: основатель "Городского рынка еды" в Одессе Алекс Купер и хозяин сети ресторанов La Famiglia Михаил Бейлин.

Интересно, что Алекс Купер связан с одесским влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Который вместе с главой Офиса президента Андрея Богдана был на скандальной свадьбе в Сен-Тропе. Да и сам президент часто посещает заведения, которые принадлежат Галантернику. В Одессе Зе останавливался в Hotel de Paris, который принадлежит Галантернику. Кроме того, одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Одессы от "Слуги народа" является нардеп Алексей Леонов, которого также связывают с Владимиром Галантерником .

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что утром был на пробежке и хотел прибежать в спортивной форме на общение с журналистами на фудкорт Kyiv Food Market, но его отговорили.

"Я хотел - кстати, извиняюсь, что я немного опоздал, потому что я хотел, честно, я бегаю с утра, сейчас есть возможность, я переехал в город, и я сейчас бегаю, следовательно я хотел прибежать. Но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме", - заявил Зеленский.

Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов в течение только дня. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в своем Facebook заявила, что "по самым скромным подсчетам, марафон может длиться 10 часов".

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