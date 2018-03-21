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|Правящие обнуленцы, или крутейших 5% популярности на всех
|21.03.2018 10:06
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Михаил Подоляк
Дивная социология. Не только КМИСовская. И ее слишком много в последнее время.
И она вполне себе конкретно ставит глобальные социальные диагнозы и выносит политические приговоры...
И хотя наша социология уже давно не совсем точная обезличенная математика, а исключительно манипулятивная (формирующая) технология, тем не менее сейчас она все-таки слишком объективна и красноречива.
Цифры - партийные и президентско-кандидатские - буквально завораживают.
Все ведь предельно ясно.
Понятно, что гениальнейшие (ирония!) "креаторы коалиции" наперебой пытаются доказать, что в совокупном рейтинге партий власти, с трудом дотягивающем до крутейших 5% популярности, много философского смысла и это вообще дает отличные стартовые возможности для триумфального избирательного цикла.
Впрочем, этим креаторам все... божья роса, что льется в глаза.
Мы же пока сделаем ряд важных и объективных предварительных выводов...
Первый: разочарование.
По всем фронтам. В обществе это сильно главный тренд. И разочарование только нарастает. Его нельзя перекупить уже практически ничем. Даже реальными реформаторскими успехами.
Тем более, что успехов - крутых, прорывных, многообещающих - и не будет.
А будет опять традиционный вал советских выездных пикников чиновников, арбузных и угольных барж и pr-кривляний отдельно одаренных fb-министров...
Второй: налицо реальная ненависть к партиям власти.
Ребрендинг не поможет.
Партии власти для массового сознанмя - это базовое зло. И у них банально нет места в пост-выборной жизни. Как у брендов - точно. У отдельных ярких личностей - тем более.
А так как "партии власти" совсем не смотрят по сторонам и только приумножают свои жратвовые аппетиты, то ненависть непременно перерастет в физическое насилие.
Важно даже не то, что эти партии имеют только по несколько процентов поддержки. Куда страшнее системная массовая ненависть, выраженная в 50+ %...
Третий: обнуление рейтингов БПП и НФ не является следствием какой-то сильной контрпропаганды.
У нас просто никто и не ведет ее осмыслено.
Батькивщина чаще молчит, а Опозиционный блок просто исчез из дискуссий.
Российская же контрпропаганда вызывает только стойкое раздражение.
С другой стороны, все ключевые медийные площадки и тем более агрессивные сетевые сообщества (живые бот-фермы) кормятся сугубо из рук партий власти.
И?
И это приводит только к еще большей ненависти.
Потому что слова сильно расходятся с делами, а профессиональные компетенции давно заменены на злобу и агрессию...
Четвертый: ставка партий власти на ультрапатриотизм - переименования, гимнопения и запреты на фоне провалов - играют в минус.
Потому что ультрапатриотизм - это не более 12-15% электората.
На всех.
Но даже там у них не получается собрать, потому что ультрапатриотам нужно еще больше радикализма и закрытый лагерь для своих...
Ну и самое отвратительное. Рост голимого ляшко-подобного популизма...