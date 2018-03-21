В Оболонском суде Киева 21 марта по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича допросят свидетеля защиты. Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что будет допрошен только один свидетель. "Другие свидетели тоже будут выслушаны, выслушаны через телемост с Крымом. Но в следующем судебном заседании", – заявил он перед началом судебного заседания. Трансляцию заседания ведет ГПУ на своем канале в YouTube. | Суд по делу Януковича приступил к допросу свидетелей защиты Фото: ЕРА Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из страны находится в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).видео Видео: Генеральна прокуратура України / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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