В суде по делу Януковича начали опрашивать свидетелей защиты. Трансляция
21.03.2018 10:07
В Оболонском суде Киева 21 марта по делу о государственной измене
беглого экс-президента Виктора Януковича допросят свидетеля защиты.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что будет допрошен только
один свидетель. "Другие свидетели тоже будут выслушаны, выслушаны
через телемост с Крымом. Но в следующем судебном заседании", –
заявил он перед началом судебного заседания. Трансляцию заседания
ведет ГПУ на своем канале в YouTube. | Суд по делу Януковича
приступил к допросу свидетелей защиты Фото: ЕРА Янукович был
президентом Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из
страны находится в России.В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).видео
Видео:
Генеральна прокуратура України / YouTube