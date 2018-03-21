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Юрий Горбунов поделился своим архивным снимком
21.03.2018 10:15
Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как выглядел много лет назад. Горбунов: Молодость все может Фото: gorbunovyuriy / Instagram "Молодость все может", – написал он.

#молодістьвсеможе

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 17 Мар 2018 в 1:50 PDT
Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Раздол Львовской области. С 1997 года он живет в Киеве. Горбунов вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Підйом!" на "Новом канале", "Сніданок з 1+1", "ГПУ", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" на "1+1".Сейчас он ведет шоу "Голос країни".

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