На канале Comic Book Movie YouTube обнародовали первый трейлер сериала "Плащ и кинжал". В основе ленты – комиксы Marvel. В центре сюжета – история любви двух тинейджеров – Тэнди и Тайрона. Они обнаруживают у себя суперспособности и понимают, что прекрасно дополняют друг друга. Героев ждут совместные приключения. Роли исполнили Оливия Холт и Обри Джозеф. Точная дата премьеры не названа. Cериал выйдет в 2018 году на телеканале Freeform. | Герои обладают сверхспособностями Скриншот: Comic Book Movie / YouTube видео Видео: Comic Book Movie / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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