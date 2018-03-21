|
Россия нанесла авиаудары по лагерю беженцев в Идлибе, погибли 10 мирных жителей
|
21.03.2018 10:31
|
По словам представителя сирийской оппозиции Абу Раеда, самолет
Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанес
два авиаудара по лагерю беженцев в поселке Хас в сирийской
провинции Идлиб. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке По данным "Анадолу", за последние 10 дней в результате
авиаударов в сирийских провинциях Идлиб и Хама погиб 31 человек
Фото: un.org По его словам, самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в
воздух с авиабазы Хмеймим, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в
поселке Хас.Глава управления гражданской обороны Сирии Мустафа Хадж
Юсуф отметил, что авиаудары Россия нанесла в ночное время.По данным
агентства, за последние 10 дней в результате авиаударов в сирийских
провинциях Идлиб и Хама погиб 31 человек, 66 мирных жителей
получили ранения.Провинция Идлиб является одной из зон деэскалации,
объявленных Россией, Ираном и Турцией в 2017 году. 24 февраля
2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая
содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно
прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было
беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать
больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав
человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции
Совбеза ООН не прекратились обстрелы Восточной Гуты, которая
также входит в зоны деэскалации. Сирийский центр мониторинга
за соблюдением прав человека 6 марта сообщил, что в результате
бомбардировок правительственных сил в Восточной Гуте с 18
февраля погибло более 800 мирных жителей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира