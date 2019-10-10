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Моя миссия - прекратить войну. Зеленский
10.10.2019 18:25

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО задача - ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ

Моя миссия - прекратить войну. Зеленский

"Главная моя цель - я хочу прекратить эту войну.

 

Я думаю, что это моя задача.

 

Каждый раз, когда я обращаюсь к украинцам, я обращаюсь ко всем украинцам, где бы они ни жили", - сказал президент.

 

Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским начался сегодня, 10 октября, в Киеве. 

 

Отметим, появились заявления некоторых СМИ, которым отказали в аккредитации на пресс-конференцию. И это всем известные СМИ. 

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