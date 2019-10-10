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|Моя миссия - прекратить войну. Зеленский
|10.10.2019 18:25
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ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО задача - ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ
Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским начался сегодня, 10 октября, в Киеве.
Отметим, появились заявления некоторых СМИ, которым отказали в аккредитации на пресс-конференцию. И это всем известные СМИ.