ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО задача - ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ

"Главная моя цель - я хочу прекратить эту войну.

Я думаю, что это моя задача.

Каждый раз, когда я обращаюсь к украинцам, я обращаюсь ко всем украинцам, где бы они ни жили", - сказал президент.