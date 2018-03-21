Американская певица Рианна в рекламе своего косметического бренда Rihanna’s Fenty Beauty показала мужчину-блогера. Рианна выпускает косметику Фото: badgalriri / Instagram Видео исполнительница разместила в Instagram. you know what?!.... @blameitonkway you got too much time on your hands * give us lip sis!!!! I love this, thank you!!!! * #MATTEMOISELLE @fentybeauty (the way he slapped homegirl hand off his leg * like “u messing up the choreography”) Публикация от badgalriri (@badgalriri) 14 Мар 2018 в 10:19 PDT Косметический бренд Rihanna’s Fenty Beautyбыл основан осенью 2017 года.Полное имя Рианны – Робин Рианна Фенти. Она переехала с Барбадоса в США в возрасте 16 лет, чтобы начать карьеру певицы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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