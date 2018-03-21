На допросе в Генеральной прокуратуре Украины нардеп Семён Семенченко откровенно издевался над представителями власти и не желал давать показания.

Так, на вопрос прокурора о наличии оружия у блокировавших торговлю с Донбассом, Семён Семенченко ответил:

«Были два космических корабля и атомная бомба, но их не нашли, они были спрятаны в дупле».

На протяжении только допроса народный депутат Украины твердил, что за блокаду Донбасса ответственность несёт только он и никто другой.

Также он анонсировал подготовку новой блокады Донбасса, которая в этот раз полностью перекроет границу с РФ.

По поводу финансирования данной акции Семенченко заявил:

«Нас финансировали с планеты Альфа Центавра, а также украинцы присылали деньги на банковский счёт, который был опубликован в интернете».

Также Семенченко заявил, что никакие здания «Укрзалзныци» они не захватывали:

«Мною лично была захвачена палатка №7 на редуте города Бахмут, где я лично ночевал».

Народный депутат Украины заявил, что его подельниками в организации блокады Донбасса были Пётр Порошенко и народ Украины.

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