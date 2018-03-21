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Барна: Савченко, к сожалению для всех нас, стала проектом ФСБ России
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21.03.2018 10:46
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко говорит об отмене санкций
против России и называет войну на Донбассе гражданским конфликтом,
что совпадает с риторикой президента России Владимира Путина. Об
этом на заседании парламента заявил депутат от Блока Петра
Порошенко Олег Барна. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Барна: Савченко – это продолжение гибридной войны
против Украины Фото: Олег Федонюк / Facebook Барна подчеркнул, что
Савченко говорит об отмене санкций против России, называет войну на
Донбассе гражданским конфликтом, что совпадает с риторикой
президента России Владимира Путина."Не случайно все эти заявления
совпадают с риторикой Путина. Савченко, к сожалению для всех нас,
стала проектом ФСБ России, реализованным путинским кумом, главой
партии "Украинский выбор" Виктором Медведчуком", – заявил
Барна.По его словам, Савченко "протолкнулась" в Верховную Раду под
первым номером в списке партии "Батьківщина", лидером которой
является глава одноименной фракции Юлия Тимошенко."Это продолжение
гибридной войны против Украины", – добавил Барна.13 марта
издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела
переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном
военном перевороте в Украине. 15 марта генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко направил в Верховную
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.20 марта Савченко дала
пресс-конференцию, во время которой заявила, что власть Президента
минимум трижды отдавала приказы о ее ликвидации.
Совокупность людей, которым было поручено ее нейтрализовать, нардеп
назвала "объект А". По ее словам, эти лица записывали ее
высказывания о возможном военном перевороте в Украине. Савченко
объяснила, что хотела организовать политическую провокацию и
напомнить депутатам, что они смертны. Нардеп утверждает, что,
зная о прослушке, нарочно выдумывала "сюрреалистические
сценарии" атаки на Верховную Раду, а в это время с помощью
неназванных людей планировала восстание на не подконтрольных Киеву
территориях Донбасса.22 марта комитет по вопросам регламента и
организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит представления
генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание
и арест Савченко.
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