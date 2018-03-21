Внефракционный нардеп Надежда Савченко говорит об отмене санкций против России и называет войну на Донбассе гражданским конфликтом, что совпадает с риторикой президента России Владимира Путина. Об этом на заседании парламента заявил депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Барна: Савченко – это продолжение гибридной войны против Украины Фото: Олег Федонюк / Facebook Барна подчеркнул, что Савченко говорит об отмене санкций против России, называет войну на Донбассе гражданским конфликтом, что совпадает с риторикой президента России Владимира Путина."Не случайно все эти заявления совпадают с риторикой Путина. Савченко, к сожалению для всех нас, стала проектом ФСБ России, реализованным путинским кумом, главой партии "Украинский выбор" Виктором Медведчуком", – заявил Барна.По его словам, Савченко "протолкнулась" в Верховную Раду под первым номером в списке партии "Батьківщина", лидером которой является глава одноименной фракции Юлия Тимошенко."Это продолжение гибридной войны против Украины", – добавил Барна.13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.20 марта Савченко дала пресс-конференцию, во время которой заявила, что власть Президента минимум трижды отдавала приказы о ее ликвидации. Совокупность людей, которым было поручено ее нейтрализовать, нардеп назвала "объект А". По ее словам, эти лица записывали ее высказывания о возможном военном перевороте в Украине. Савченко объяснила, что хотела организовать политическую провокацию и напомнить депутатам, что они смертны. Нардеп утверждает, что, зная о прослушке, нарочно выдумывала "сюрреалистические сценарии" атаки на Верховную Раду, а в это время с помощью неназванных людей планировала восстание на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса.22 марта комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит представления генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко что барна марта россии Теги: политика