В Национальном банке Украины сообщили, что могут применять повышенные требования к системно важным банкам и будут осуществлять за ними особый режим надзора. "ПриватБанк" в третий раз попал в список системно важных банков Фото: ЕРА В НБУ отметили, что эти же банки имели статус системно важных в течение 2016 и 2017 годов.Системно важными называют банковские учреждения, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.В НБУ сообщили, что могут применить к системно важным банкам усиленные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.В конце 2014 года Национальный банк Украины назвал восемь "системно важных" банков Украины.В 2016 году Кабинет Министров Украины принимал решение о докапитализации "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка". В 2017 году Кабмин увеличил уставной фонд "Ощадбанк" еще на 5,4 млрд грн, а уставной фонд госбанка "Укрэксимбанк" – на 4,7 млрд грн.Согласно решению правительства от 18 декабря 2016 года, государство на 100% стало собственником "ПриватБанка". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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